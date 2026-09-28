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28 сентября, 06:16

Общество

Переменная облачность и до 17 градусов ожидаются в Москве 28 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Переменная облачность ожидается в столице в первый день недели, 28 сентября. По области местами пройдет небольшой дождь, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 6 градусов, а в Подмосковье – до плюс 3 градусов.

Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы. По словам синоптиков, среднемесячная температура превысила средние показатели примерно на один градус. При этом осадков выпало около 80% от месячной нормы.

Между тем жителей Московского региона предупредили о снежной зиме. Специалисты допускают, что предстоящей зимой в Москве и области может выпасть так же много снега, как и в прошлом году.

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