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01 октября, 10:55

Общество

Число москвичей в возрасте 100 лет и старше увеличилось за год почти на 200 человек

Фото: 123RF.com/photobac

Число жителей Москвы, чей возраст достиг 100 и более лет, увеличилось за последний год почти на 200 и составляет около 1 400 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

Среди долгожителей 432 тысячам человек более 80 лет, а 65 тысячам – 90 лет. При этом год назад число москвичей, которые были старше 80 лет, превышало 415 тысяч, свыше 59 тысяч горожан были старше 90 лет.

В апреле текущего года в столице насчитывалось 419,7 тысячи человек, отметивших 80-летний юбилей, и 62,5 тысячи человек старше 90 лет.

Ранее в Общественной палате РФ предложили установить в стране федеральную выплату в размере 200 тысяч рублей для россиян, достигших 100 лет. Такая мера может стать стимулом для граждан заботиться о своем здоровье. Кроме того, выплата станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо России.

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