Жители 13 домов в Богородском оформили документы на квартиры по реновации

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С начала переселения по программе реновации в районе Богородское жители 13 домов завершили оформление документов на новые квартиры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

"Сейчас горожане из семи домов уже переселились в современные жилые комплексы, из двух других – еще переезжают. Это почти половина всех участников переселения, которые получили комфортное жилье в Богородском по программе реновации", – рассказала Соловьева.

Всего правообладателями новой недвижимости в районе стали свыше 3,1 тысячи горожан из 19 домов. В новостройках, куда переезжают москвичи, предусмотрена безбарьерная среда: при входе нет высоких ступеней и резких перепадов высот. Первые этажи нежилые, там смогут открыться магазины, кафе, аптеки, ателье, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг.

Ранее стало известно, что за три года почти 2,6 тысячи жителей района Метрогородок заключили договоры на квартиры в домах по реновации. Первыми жилье получили жильцы 12 старых пятиэтажек, позднее к ним добавился еще один дом. В настоящее время в районе под заселение переданы четыре жилых комплекса.