Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 11:00

Город

Жители 13 домов в Богородском оформили документы на квартиры по реновации

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

С начала переселения по программе реновации в районе Богородское жители 13 домов завершили оформление документов на новые квартиры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

"Сейчас горожане из семи домов уже переселились в современные жилые комплексы, из двух других – еще переезжают. Это почти половина всех участников переселения, которые получили комфортное жилье в Богородском по программе реновации", – рассказала Соловьева.

Всего правообладателями новой недвижимости в районе стали свыше 3,1 тысячи горожан из 19 домов. В новостройках, куда переезжают москвичи, предусмотрена безбарьерная среда: при входе нет высоких ступеней и резких перепадов высот. Первые этажи нежилые, там смогут открыться магазины, кафе, аптеки, ателье, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг.

Ранее стало известно, что за три года почти 2,6 тысячи жителей района Метрогородок заключили договоры на квартиры в домах по реновации. Первыми жилье получили жильцы 12 старых пятиэтажек, позднее к ним добавился еще один дом. В настоящее время в районе под заселение переданы четыре жилых комплекса.

"Новости дня": более 500 жителей Красносельского района переедут в новый дом по реновации

Читайте также


городреновация

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика