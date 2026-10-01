Роналду грозит дисквалификация до 6 месяцев за уход из сборной Португалии

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Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на срок от одного до шести месяцев за самовольный уход из расположения национальной команды. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал A Bola.

По информации источника, ссылающегося на дисциплинарный регламент Федерации футбола Португалии (FPF), за подобное нарушение предусмотрены серьезные санкции.

Если футболист после официального вызова без уважительной причины покидает расположение сборной, не приходит на тренировку, матч или другое мероприятие сборной, связанное с представлением FPF или Португалии, ему грозит дисквалификация сроком от одного до шести месяцев.

Кроме того, для профессиональных игроков предусмотрен штраф от пяти до десяти условных единиц – примерно от 500 до 1 тысячи евро.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Роналду и главным тренером команды Жорже Жезушем. Причиной стало то, что тренер не выпустил игрока на поле в матче Лиги наций с Норвегией. После этого глава федерации футбола Португалии провел экстренные переговоры со сторонами, и конфликт якобы был улажен.

Однако на пресс-конференции перед матчем с Данией Жезуш заявил, что Роналду не выйдет в стартовом составе сборной Португалии. По словам тренера, он еще до двух последних матчей решил не выпускать Роналду в стартовом составе.

После этого футболист покинул расположение команды. Роналду уехал с тренировочного сбора и в соцсетях пообещал позднее рассказать о причинах ухода.