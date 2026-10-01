Новости спорта: Роналду покинул расположение сборной Португалии

Криштиану Роналду покинул сборную Португалии перед игрой с командой Дании в Лиге наций, сообщают СМИ. Роналду уехал с тренировочного сбора и в соцсетях пообещал позднее рассказать о причинах ухода из национальной команды.

Спортивные эксперты полагают, что причиной мог стать конфликт футболиста с главным тренером сборной. Жорже Жезуш не выпустил Роналду на поле в матче Лиги наций с Норвегией. Криштиану впервые за 18 лет всю игру провел на скамейке запасных.

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