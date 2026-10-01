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01 октября, 08:00

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Новости спорта: Роналду покинул расположение сборной Португалии

Новости спорта: Роналду покинул расположение сборной Португалии

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Криштиану Роналду покинул сборную Португалии перед игрой с командой Дании в Лиге наций, сообщают СМИ. Роналду уехал с тренировочного сбора и в соцсетях пообещал позднее рассказать о причинах ухода из национальной команды.

Спортивные эксперты полагают, что причиной мог стать конфликт футболиста с главным тренером сборной. Жорже Жезуш не выпустил Роналду на поле в матче Лиги наций с Норвегией. Криштиану впервые за 18 лет всю игру провел на скамейке запасных.

Александр Овечкин заявил, что полностью здоров и готов к началу сезона. Форвард пропустил все контрольные матчи "Вашингтона" из-за травмы.

Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России к соревнованиям под эгидой организации. Решение касается классического и пляжного волейбола.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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