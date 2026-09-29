"Новости дня": спортивный кластер появился у Президентской академии в Нагатино-Садовниках

Территория у Президентской академии в районе Нагатино-Садовники преобразилась. Рядом с учебным корпусом создали спортивный кластер с тренажерными залами, раздевалками и душевыми.

Также появились хоккейная коробка, площадки для мини-футбола, баскетбола, панна-футбола, волейбола и тенниса, беговая дорожка, воркаут-зона, площадки для прыжков в длину и пинг-понга, а также площадка для сдачи норм ГТО. К учебному корпусу проложили асфальтированный маршрут с освещением и скамейками.

Об этом – в программе "Новости дня".