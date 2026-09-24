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24 сентября, 08:00

Спорт

Москвичи могут посещать бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Москвичи могут посещать бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

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Москвичи могут посетить бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На площадке спецпроекта "На высоте" 24 сентября ждут любителей фитнеса, а на дворовых и парковых площадках можно будет поиграть в футбол.

В водно-спортивном комплексе "Буревестник" пройдут тренировки по сапсерфингу и рафтингу.

На некоторые мероприятия нужно заранее зарегистрироваться. Занятия на столичных спортивных площадках проводятся регулярно, как в закрытых помещениях, так и на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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