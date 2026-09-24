Москвичи могут посещать бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На площадке спецпроекта "На высоте" 24 сентября ждут любителей фитнеса, а на дворовых и парковых площадках можно будет поиграть в футбол.

В водно-спортивном комплексе "Буревестник" пройдут тренировки по сапсерфингу и рафтингу.

На некоторые мероприятия нужно заранее зарегистрироваться. Занятия на столичных спортивных площадках проводятся регулярно, как в закрытых помещениях, так и на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.