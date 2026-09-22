"Москва – столица спорта": Кубок олимпийских чемпионов по гребле прошел в городе

В Москве прошел Кубок олимпийских чемпионов по гребле на байдарках и каноэ. Международные соревнования проводят в столице уже в десятый раз. Кубок объединяет спортивные состязания и фестивальную программу с оригинальными дисциплинами.

В рамках турнира предусмотрены специальные категории для молодых спортсменов и заезды, в которых дети могут выступать вместе с родителями. Бывшие профессиональные гребцы также участвуют в соревнованиях. Еще одна особенность кубка – гонка суперспринт на дистанции 100 метров.

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