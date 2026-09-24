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24 сентября, 12:59

Экономика

Стоимость золота опустилась ниже 4,3 тыс долларов за тройскую унцию

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже 4,3 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 16 сентября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:24 по московскому времени цена снижалась на 0,46% и составляла 4 298,4 доллара за унцию. К 11:29 падение ускорилось до 0,5%, а фьючерс торговался на уровне 4 297 долларов.

Между тем рубль по итогам лета утратил статус самой недооцененной валюты мира. Он входит лишь в топ-5. Первое место занимает филиппинское песо, второе – индонезийская рупия, третье – индийская рупия, а четвертое – иранский риал.

Самыми переоцененными валютами признаны израильский шекель, норвежская и датская кроны.

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