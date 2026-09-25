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25 сентября, 12:32

Политика

Памфилова рассказала, что одним из участников ДЭГ стала 107-летняя пенсионерка

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Одним из участников дистанционного электронного голосования стала 107-летняя пенсионерка. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании, посвященном утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

По ее словам, ДЭГ прошло штатно, серьезных срывов не было. Всего в нем приняли участие более 7 миллионов человек.

"Масштабная кампания – в 33 регионах, это максимальное число. Все они не новички, все регионы, которые уже имели опыт проведения ДЭГ", – отметила Памфилова.

Она также подчеркнула, что охват ДЭГ в 2026 году составил более 640 избирательных кампаний и свыше 3,6 тысячи видов бюллетеней.

Ранее сообщалось, что участие в голосовании приняла старейшая жительница России, 121-летняя Яха Хашагова. Она проголосовала на дому. После этого врачи проверили ее здоровье.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Явка на выборах в ГД составила 59,8%, проголосовали 67 448 094 человека. Памфилова назвала этот показатель рекордным за последние три парламентские кампании.

ЦИК России установит окончательные результаты выборов в Госдуму 25 сентября

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