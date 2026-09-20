Самая пожилая жительница России проголосовала на выборах

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Старейшая жительница России, 121-летняя Яха Хашагова, приняла участие в голосовании на выборах в Чеченской Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Как рассказали в министерстве, в День чеченской женщины медики и представители избиркома посетили долгожительницу. Хашагова проголосовала на дому. После этого врачи проверили ее здоровье и поздравили с праздником.

Россиянка родилась в 1905 году. По данным отделения Социального фонда России по Чеченской Республике, у нее 20 внуков и 48 правнуков.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва и совмещенных с ними кампаниях завершится в России 20 сентября.

Свои голоса уже отдали Владимир Путин, Сергей Собянин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава МИД России Сергей Лавров и другие.