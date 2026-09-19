Песков проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, он не смог проголосовать три раза утром 18 сентября из-за перегрузки страницы. Однако уже вечером у представителя Кремля получилось реализовать свое избирательное право.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходит в России до 20 сентября. Свои голоса уже отдали Владимир Путин и Сергей Собянин. Они выбрали электронный способ.

В число проголосовавших также вошли глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.

