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19 сентября, 17:00

Политика

Демидов назвал электронный формат самым надежным способом голосования в Москве

Фото: Мосфото

Электронное голосование в Москве стало самым надежным и удобным способом волеизъявления. Об этом заявил директор парка "Зарядье", член Общественной палаты столицы Иван Демидов.

Он напомнил, что в ОП создан штаб по наблюдению за выборами, от которого на участках работают наблюдатели. По словам Демидова, Москва много лет назад задала собственный стандарт качества в голосовании.

"Я помню времена больших споров вокруг электронного голосования. Сейчас уже нельзя представить более удобный формат, чем электронный", – указал он.

Директор парка также рассказал, что с детства знает, как голосовать в бумажном варианте, а в последнее время пользовался мобильным телефоном. Теперь он решил освоить третий способ – терминал электронного голосования.

Кроме того, он призвал москвичей выполнить гражданский долг. Как подчеркнул Демидов, сейчас главный долг выполняют те, кто находится на передовой в зоне СВО.

"Нам с вами важно выполнить свой нравственный, гражданский долг. Дать понять им (бойцам – Прим. ред.), да и самим нам, что страна крепка, что она едина, что она развивается и управляется. Поэтому я с удовольствием сегодня проголосовал за нашу победу", – добавил он.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходит в России до 20 сентября. Среди проголосовавших – Владимир Путин, Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

В голосовании в Москве приняли участие уже более 2,8 миллиона человек. При этом 2,5 миллиона выбрали голосование онлайн на elec.mos.ru или терминал на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней проголосовали порядка 300 тысяч.

Явка на выборах в Госдуму превысила 33%

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