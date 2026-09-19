Демидов назвал электронный формат самым надежным способом голосования в Москве

Фото: Мосфото

Электронное голосование в Москве стало самым надежным и удобным способом волеизъявления. Об этом заявил директор парка "Зарядье", член Общественной палаты столицы Иван Демидов.

Он напомнил, что в ОП создан штаб по наблюдению за выборами, от которого на участках работают наблюдатели. По словам Демидова, Москва много лет назад задала собственный стандарт качества в голосовании.

"Я помню времена больших споров вокруг электронного голосования. Сейчас уже нельзя представить более удобный формат, чем электронный", – указал он.

Директор парка также рассказал, что с детства знает, как голосовать в бумажном варианте, а в последнее время пользовался мобильным телефоном. Теперь он решил освоить третий способ – терминал электронного голосования.

Кроме того, он призвал москвичей выполнить гражданский долг. Как подчеркнул Демидов, сейчас главный долг выполняют те, кто находится на передовой в зоне СВО.

"Нам с вами важно выполнить свой нравственный, гражданский долг. Дать понять им (бойцам – Прим. ред.), да и самим нам, что страна крепка, что она едина, что она развивается и управляется. Поэтому я с удовольствием сегодня проголосовал за нашу победу", – добавил он.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходит в России до 20 сентября. Среди проголосовавших – Владимир Путин, Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

В голосовании в Москве приняли участие уже более 2,8 миллиона человек. При этом 2,5 миллиона выбрали голосование онлайн на elec.mos.ru или терминал на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней проголосовали порядка 300 тысяч.

