Еще один пассажирский автобус поврежден в Горловке при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Еще один пассажирский автобус получил повреждения в результате атаки вражеских БПЛА в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

В этот же день в Горловке под удар украинского дрона попал другой пассажирский автобус. Приходько отмечал, что транспортное средство повреждено.

Ранее три человека пострадали в результате атаки вражеских дронов на Белгородскую область. Мужчина и женщина получили травмы при ударе БПЛА по автомобилю в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском округе.

Кроме того, осколочные ранения грудной клетки получила 17-летняя девушка. Беспилотник сдетонировал на дорожном полотне.