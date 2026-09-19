В Ереване заявили о планах США по трансформации армии Армении

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США планируют вложить весь свой потенциал обмена опытом и программ содействия в процессы по трансформации армии Армении. Об этом заявила пресс-служба Минобороны республики, передает ТАСС.

Ведомство отметило, что 18 сентября в административном комплексе министерства прошли армяно-американские двусторонние оборонные консультации. В их рамках зампомощника министра обороны США Эндрю Лумис заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку оборонным реформам в Ереване.

В ходе консультаций стороны также подвели итоги программ последних лет в рамках сотрудничества между государствами в оборонной сфере. Указано, что был изучен имеющийся потенциал развития взаимодействия по всем направлениям сотрудничества.

По завершении консультаций Армения и США подписали протокол о проделанной работе и достигнутых договоренностях.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что Армения в ближайшее время начнет процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе. По его словам, проведение референдума по вопросу вступления страны в организацию будет иметь смысл, когда обсуждение дойдет до реперной точки и Ереван сможет начать подготовку дорожной карты.

