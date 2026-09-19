Грузовой корабль "Прогресс МС-35" состыкован с МКС в ручном режиме

Фото: roscosmos.ru

Транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-35" пристыковался в ручном режиме к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура 16 сентября. Корабль доставил на МКС порядка 2,4 тонны грузов, включая топливо, воду и кислород.

Также космонавты получили питание, предметы гигиены и лекарства. На борту МКС работают российские космонавты, американские астронавты и астронавт Европейского космического агентства.

Спустя время, 18 сентября, с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником. Уточнялось, что запуск обеспечил расчет космических войск Воздушно-космических сил РФ.