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19 сентября, 17:07

Наука

Грузовой корабль "Прогресс МС-35" состыкован с МКС в ручном режиме

Фото: roscosmos.ru

Транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-35" пристыковался в ручном режиме к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура 16 сентября. Корабль доставил на МКС порядка 2,4 тонны грузов, включая топливо, воду и кислород.

Также космонавты получили питание, предметы гигиены и лекарства. На борту МКС работают российские космонавты, американские астронавты и астронавт Европейского космического агентства.

Спустя время, 18 сентября, с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником. Уточнялось, что запуск обеспечил расчет космических войск Воздушно-космических сил РФ.

"Роскомос" показал запись старта ракеты-носителя "Союз" с грузовым "Прогрессом"

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