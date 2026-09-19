Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 17:24

Регионы

Жительница Астрахани обнаружила смертельно опасного каракурта в своем гараже

Фото: телеграм-канал SHOT

Жительница Астрахани Ирина обнаружила смертельно опасного каракурта у себя в гараже. Черная вдова расплодилась и охраняла коконы, сообщает канал SHOT в мессенджере МАХ.

По данным СМИ, девушка заметила паука рядом с несколькими коконами и решила не трогать его до утра. На следующий день Ирина набралась смелости и самостоятельно провела операцию по выселению опасного семейства, все прошло успешно.

Однако, как отмечают журналисты, повторять такой маневр не стоит. Каракурта и его коконы нельзя трогать руками: безопаснее вызвать специалистов по дезинсекции. Яд черной вдовы поражает нервную систему, а при несвоевременной помощи тяжелое отравление может привести к параличу и остановке дыхания.

Самки каракурта откладывают яйца с июля по сентябрь, в каждом коконе может быть от нескольких десятков до сотен яиц.

Ранее журналисты писали, что в Астраханской области с начала года от укусов каракурта пострадали 14 человек. В свою очередь, в Волгоградской области было зафиксировано 7 случаев.

Кроме того, в июле текущего года 15-летний подросток из Калачевского района попал в больницу в критическом состоянии после укуса паука в стопу. Медикам удалось спасти молодого человека.

Читайте также


животныерегионы

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика