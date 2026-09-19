Жительница Астрахани обнаружила смертельно опасного каракурта в своем гараже

Фото: телеграм-канал SHOT

Жительница Астрахани Ирина обнаружила смертельно опасного каракурта у себя в гараже. Черная вдова расплодилась и охраняла коконы, сообщает канал SHOT в мессенджере МАХ.

По данным СМИ, девушка заметила паука рядом с несколькими коконами и решила не трогать его до утра. На следующий день Ирина набралась смелости и самостоятельно провела операцию по выселению опасного семейства, все прошло успешно.

Однако, как отмечают журналисты, повторять такой маневр не стоит. Каракурта и его коконы нельзя трогать руками: безопаснее вызвать специалистов по дезинсекции. Яд черной вдовы поражает нервную систему, а при несвоевременной помощи тяжелое отравление может привести к параличу и остановке дыхания.

Самки каракурта откладывают яйца с июля по сентябрь, в каждом коконе может быть от нескольких десятков до сотен яиц.

Ранее журналисты писали, что в Астраханской области с начала года от укусов каракурта пострадали 14 человек. В свою очередь, в Волгоградской области было зафиксировано 7 случаев.

Кроме того, в июле текущего года 15-летний подросток из Калачевского района попал в больницу в критическом состоянии после укуса паука в стопу. Медикам удалось спасти молодого человека.