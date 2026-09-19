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19 сентября, 16:22

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RTL Nieuws: пауэрбанк экс-министра транспорта Нидерландов вспыхнул в самолете

Возгорание произошло в самолете из-за пауэрбанка экс-министра транспорта Нидерландов

Фото: rtl.nl

На борту самолета авиакомпании KLM загорелся портативный аккумулятор, принадлежавший бывшему министру транспорта Нидерландов, экс-президенту и генеральному директору KLM Камилю Эйрлингсу. Об этом сообщает RTL Nieuws.

Он получил незначительные травмы. Как отмечает издание, Эйрлингс нарушил правила собственной бывшей компании, поставив устройство на зарядку во время полета.

Борт следовал из Амстердама на остров Кюрасао, однако из-за инцидента был развернут обратно.

Ранее ноутбук загорелся на борту самолета American Airlines, следовавшего из Атланты в Даллас. Экипаж быстро справился с загоревшимся устройством, после чего борт продолжил посадку и благополучно приземлился в Далласе.

В аэропорту сообщили, что после прилета помощь медиков потребовалась одному пассажиру. Его осмотрели и отпустили.

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