ОШ: специалисты обеспечивают стабильность ДЭГ в условиях продолжающейся атаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты принимают все необходимые меры для обеспечения стабильной работы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на фоне кибератак. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

"Продолжается кибератака на инфраструктуру московского дистанционного электронного голосования. Атаки проходят на разных уровнях L2, L3 и L7 (так называемые атаки микротиков)", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что профиль атак динамически меняется. Это способно приводить к замедлению доступа к инфраструктуре ДЭГ у ряда пользователей различных сетей связи.

При этом, как уточняется, на процесс голосования атаки не влияют. Все голоса граждан корректно учитываются системой.

Немногим ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что столичная система ДЭГ продолжает работать без сбоев, несмотря на продолжающиеся атаки. По словам главы комиссии, система практически непрерывно подвергалась мощной атаке всю ночь с 18 на 19 сентября. Памфилова назвала происходящее скоординированными попытками помешать выборам.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходят по всей России до 20 сентября. В столице открыты все 1 443 избирательных участка.

