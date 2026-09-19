Башмет: голосование – это возможность сделать нашу жизнь еще лучше

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Москве.

По его словам, для него это стало особенным днем.

"Я считаю, что нужно приходить и голосовать. Хотя есть прекрасная возможность это сделать онлайн. Это возможность высказаться для каждого гражданина", – сказал Башмет.

Дирижер также отметил, что в этот день ощущает себя частью общего целого – своей жизни и своей страны, и призвал приходить на выборы, чтобы улучшить жизнь.

Башмет отдал свой голос на избирательном участке в школе № 1520 имени Капцовых.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходит в России до 20 сентября. Среди проголосовавших – Владимир Путин, Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

Онлайн-голосование на выборах депутатов ГД и муниципальных депутатов московского района Щукино проходит на mos.ru в круглосуточном режиме. Оно будет доступно до 19:59 20 сентября.

