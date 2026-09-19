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19 сентября, 11:56

Политика

ЦИК: система ДЭГ в Москве работает штатно, несмотря на попытки атак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжает работать без сбоев, несмотря на продолжающиеся атаки. Их отражают технические специалисты, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге о ходе выборов.

По словам главы комиссии, система практически непрерывно подвергалась мощной атаке всю ночь с 18 на 19 сентября. Она продолжается и сейчас, при этом избиратели не заметили каких-либо последствий для работы ДЭГ.

Памфилова назвала происходящее скоординированными попытками помешать выборам и оказать негативное воздействие на избирательный процесс в Москве. Председатель ЦИК добавила, что у врагов ничего не получится, голосование продолжается.

Выборы депутатов Госдумы начались 18 сентября и продлятся до 20-го числа. В первый день голосования участие в выборах в Москве приняли 2,27 миллиона избирателей. Онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках свой голос отдали около 2,1 миллиона человек, еще примерно 180 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней. Кроме того, в ночь на 19 сентября онлайн проголосовали около 100 тысяч человек.

Онлайн-голосование продолжалось в круглосуточном режиме в Москве

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