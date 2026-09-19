Первые призы акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" разыграли в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Первые призы акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов" разыграли в столице. Она приурочена к выборам депутатов Госдумы, которые проходят с 18 по 20 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Победителями стали более 2 миллионов человек. Каждый участник, проголосовавший онлайн 18 сентября до 20:00, получил 1, 3, 5, 10 или 50 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно обменять на промокоды для скидок в кафе, аптеках и магазинах, пополнить транспортную карту "Тройка", обменять на баллы "Мосбилета" или направить в благотворительные фонды-партнеры программы.

Кроме того, участников ждут специальные призы: мультиподписка "СберПрайм" на 60 дней, подписка на онлайн-кинотеатр "Иви" на 50 дней, подписка на "VK Музыку" на 30, 90 или 360 дней, а также годовая подписка на "Облако Mail" объемом 256 гигабайт.

Победителям, голосовавшим онлайн, направили уведомления через СМС от DIT_MOS или другим способом. Для получения приза нужно активировать уникальный код на сайте "Миллион призов" до 12 октября включительно. Для этого необходимо авторизоваться на портале mos.ru и нажать кнопку "Активировать код".

Участвовать в акции могут избиратели с полной учетной записью на mos.ru, проголосовавшие онлайн на elec.mos.ru, а также жители столицы и мобильные избиратели из других регионов, проголосовавшие с помощью электронных терминалов на избирательных участках Москвы.

В первый день голосования участие в выборах в Москве приняли 2,27 миллиона избирателей. Онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках свой голос отдали около 2,1 миллиона человек, еще примерно 180 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

При этом за ночь, с момента закрытия избирательных участков 18 сентября в 20:00 и до их открытия 19 сентября в 08:00, проголосовали онлайн на elec.mos.ru еще около 100 тысяч человек.

