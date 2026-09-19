Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 11:08

Общество

Первые призы акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" разыграли в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Первые призы акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов" разыграли в столице. Она приурочена к выборам депутатов Госдумы, которые проходят с 18 по 20 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Победителями стали более 2 миллионов человек. Каждый участник, проголосовавший онлайн 18 сентября до 20:00, получил 1, 3, 5, 10 или 50 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно обменять на промокоды для скидок в кафе, аптеках и магазинах, пополнить транспортную карту "Тройка", обменять на баллы "Мосбилета" или направить в благотворительные фонды-партнеры программы.

Кроме того, участников ждут специальные призы: мультиподписка "СберПрайм" на 60 дней, подписка на онлайн-кинотеатр "Иви" на 50 дней, подписка на "VK Музыку" на 30, 90 или 360 дней, а также годовая подписка на "Облако Mail" объемом 256 гигабайт.

Победителям, голосовавшим онлайн, направили уведомления через СМС от DIT_MOS или другим способом. Для получения приза нужно активировать уникальный код на сайте "Миллион призов" до 12 октября включительно. Для этого необходимо авторизоваться на портале mos.ru и нажать кнопку "Активировать код".

Участвовать в акции могут избиратели с полной учетной записью на mos.ru, проголосовавшие онлайн на elec.mos.ru, а также жители столицы и мобильные избиратели из других регионов, проголосовавшие с помощью электронных терминалов на избирательных участках Москвы.

В первый день голосования участие в выборах в Москве приняли 2,27 миллиона избирателей. Онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках свой голос отдали около 2,1 миллиона человек, еще примерно 180 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

При этом за ночь, с момента закрытия избирательных участков 18 сентября в 20:00 и до их открытия 19 сентября в 08:00, проголосовали онлайн на elec.mos.ru еще около 100 тысяч человек.

Избирательные участки открыли в Москве

Читайте также


обществогородвыборы2026

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика