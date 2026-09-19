Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте

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Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Ленинском проспекте в Москве. В связи с этим движение затруднено, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе пересечения с улицей Удальцова. На место ЧП прибыли оперативные службы. Они выясняют все обстоятельства происшествия и информацию о пострадавших.

Из-за аварии на проспекте оказались заняты четыре полосы из пяти. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее два автомобиля столкнулись на федеральной трассе А-360 "Лена" в Алданском районе Якутии. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали.

По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Cresta не учел безопасный скоростной режим, дорожные и погодные условия, допустил занос и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota Mark 2.

