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19 сентября, 12:59

Общество

В ФМБА отметили высокую скорость поиска донора костного мозга в России

Фото: 123RF.com/chanawit

Поиск донора костного мозга в России длится считанные минуты. При совпадении результат сразу поступает специалистам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ.

"Как только лечащий врач формирует заявку, система мгновенно сопоставляет генотип пациента с базой данных российских доноров. Если совместимый донор найден на территории РФ, ответ поступает врачу незамедлительно", – указано в заявлении.

В агентстве подчеркнули, что в настоящее время в регистре доноров значится информация более чем о 550 тысячах людей. При отсутствии совпадений институт гематологии и переливания крови ФМБА проводит поиск в международных базах. При этом забор биоматериала, его доставка и лабораторное сопровождение оплачиваются из бюджета.

В ФМБА уточнили, что забор клеток не отличается от донорства крови. Аппарат забирает кровь из одной руки, отфильтровывает нужные клетки и возвращает обратно в другую. Там же подчеркнули, что перед допуском пациента к донации, врачи проводят ему обследование, в том числе проверяют скрытые инфекции и общее состояние организма.

Между тем с 1 января 2027 года в России начнут действовать обновленные правила допуска к донорству крови и ее компонентов. Например, для регистрации донора обязательно потребуются паспорт и СНИЛС. Анкету, информированное добровольное согласие и согласие на обработку персональных данных можно будет оформить в электронной форме.

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