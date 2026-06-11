В ФМБА заявили, что РФ полностью обеспечена запасами донорской крови и ее компонентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия полностью обеспечена запасами донорской крови и ее компонентов. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Она уточнила, что речь идет о потребностях не только гражданского населения, но и военных госпиталей. В частности, в России создан и поддерживается неснижаемый стратегический запас всех компонентов крови.

"Мы нарастили его за последние 3 года более чем в 2,5 раза", – цитирует главу ФМБА РИА Новости.

Кроме того, страна обеспечена и редкими группами крови. 99% донаций в России осуществляются на безвозмездной основе, резюмировала Скворцова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что времена, когда трансплантология считалась уделом лишь немногих федеральных научных медицинских центров, давно прошли. В последние годы она стала частью системы столичной медицины, а за последние 5 лет количество операций увеличилось более чем в 2 раза – с 428 в 2020 году до 859 в 2025 году.

