График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 16:25

Общество

В ФМБА заявили, что РФ полностью обеспечена запасами донорской крови и ее компонентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия полностью обеспечена запасами донорской крови и ее компонентов. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Она уточнила, что речь идет о потребностях не только гражданского населения, но и военных госпиталей. В частности, в России создан и поддерживается неснижаемый стратегический запас всех компонентов крови.

"Мы нарастили его за последние 3 года более чем в 2,5 раза", – цитирует главу ФМБА РИА Новости.

Кроме того, страна обеспечена и редкими группами крови. 99% донаций в России осуществляются на безвозмездной основе, резюмировала Скворцова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что времена, когда трансплантология считалась уделом лишь немногих федеральных научных медицинских центров, давно прошли. В последние годы она стала частью системы столичной медицины, а за последние 5 лет количество операций увеличилось более чем в 2 раза – с 428 в 2020 году до 859 в 2025 году.

Читайте также


медицинаобщество

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика