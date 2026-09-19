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19 сентября, 10:51

Политика

Сальдо заявил, что проект о госохране Зеленского появился из-за "подковерной борьбы"

Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Дмитрий Капорский

Президент Украины Владимир Зеленский все меньше уверен в своем политическом будущем и беспокоится о личной безопасности. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя внесенный в Верховную раду законопроект о пожизненной госохране для семьи Зеленского.

По его словам, внутри украинской власти началась "подковерная борьба", а вопрос личной безопасности для Зеленского стал более чувствительным.

"Уверенности в спокойном политическом будущем у него, судя по всему, все меньше", – добавил Сальдо.

В начале сентября в парламенте Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий обеспечение пожизненной госохраной членов семьи Зеленского. Одним из его авторов выступил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переселить Зеленского с Украины, чтобы прекратить боевые действия и установить долгосрочный мир. Он выразил уверенность, что лидер Украины вовсе не заинтересован в урегулировании конфликта.

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