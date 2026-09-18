18 сентября, 09:24Наука
"Роскосмос" показал пуск ракеты "Союз", снятый с высоты 600 метров
На кадрах можно увидеть, как "Союз" поднимается над стартовым столом, выпуская столб реактивного пламени, и начинает набирать высоту. Для съемки на высоте от 600 до 1 000 метров операторы использовали квадрокоптер и небольшие камеры, установленные на расстоянии от 1,5 до 50 метров от ракеты.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура 16 сентября. Кораблю предстоит доставить на Международную космическую станцию (МКС) порядка 2,4 тонны грузов, включая топливо, воду и кислород.
Также космонавтам доставят питание, предметы гигиены, лекарства. На борту МКС в настоящее время находятся российские космонавты, американские астронавты и астронавт Европейского космического агентства.