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18 сентября, 12:27

Шоу-бизнес

Лариса Долина пошутила, что согласна стать примадонной вместо Аллы Пугачевой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Народная артистка России Лариса Долина в шутливой форме согласилась примерить на себя звание примадонны отечественной эстрады. Об этом сообщает РИА Новости.

Разговоры о том, кому может достаться неофициальный титул главной российской певицы, начались после отъезда певицы Аллы Пугачевой из страны. Среди артисток, которых представители шоу-бизнеса России рассматривали в качестве возможных претенденток, выделяли Долину, певиц Полину Гагарину, Ани Лорак и Лолиту Милявскую.

Сама Долина отнеслась к такой перспективе с иронией. Артистка поинтересовалась, следует ли считать ее новой примадонной лишь потому, что Пугачева уехала из России. При этом певица отметила, что для получения такого статуса ей, видимо, сначала должны сделать соответствующее предложение.

На прямой вопрос о том, приняла бы она подобное звание, артистка ответила утвердительно, также сохранив шутливый тон.

"Ну хорошо: примадонна – значит, примадонна", – сказала Долина.

Титул примадонны традиционно связывают с Пугачевой с конца 1990-х годов. Однако окончательно он закрепился за певицей позднее – после музыкального конкурса "Евровидение-1997", где артистка исполнила композицию "Примадонна".

Ранее Большой концертный зал "Октябрьский" в Санкт-Петербурге отменил запланированное на 15 ноября выступление Долиной. Концерт "Юбилей в кругу друзей" был приурочен к 70-летию певицы, вернуть билеты можно по месту их приобретения. Отмечается, что изначально мероприятие должно было состояться 25 февраля, однако его перенесли.

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