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18 сентября, 12:38

В мире

Почти 7,5 тыс человек заразились лихорадкой Эбола в ДР Конго

Фото: ТАСС/AP Photo/Dieudonne Dirole

Почти 7,5 тысячи человек заразились лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом говорится в ежедневном отчете Национального института общественного здравоохранения республики (INSP).

Общее число заболевших достигло 7 475. За последние 24 часа был зарегистрирован 71 новый случай заражения вирусом, еще 28 человек умерли, а 22 – выздоровели.

При этом количество погибших с момента начала вспышки составляет 3 605 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что санитарный контроль на границах России усилен из-за рисков распространения лихорадки Эбола. Проверяются все граждане, возвращающиеся из эпидемиологически неблагополучных стран.

Если у пересекающих границу фиксируют повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. В свою очередь, академик РАН Геннадий Онищенко назвал маловероятным завоз лихорадки Эбола в Россию.

Вспышка Эболы в ДРК произошла в мае. В рамках исследования было выявлено, что вспышка заболевания была спровоцирована новым вариантом вируса Бундибугио, который, предположительно, перешел к человеку от животного. Ученые изучили 22 генома вируса из образцов пациентов из ДРК и Уганды.

Врач рассказал, как передается вирус Эбола и чем он опасен

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