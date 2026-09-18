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18 сентября, 12:36

Транспорт

Четыре новых участка выделенных полос заработают в Москве с 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В трех округах в Москве появятся четыре новых участка выделенных полос протяженностью около 1,3 километра. Их обустроят на улице Радио в Зеленограде, проспекте Буденного, Проектируемом проезде № 64 и Минской улице, передает пресс-служба Дептранса столицы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"По ним будут проходить 18 маршрутов автобусов и электробусов, на которых в будни пассажиры совершают более 90 тысяч поездок", – указал Ликсутов.

На проспекте Буденного полоса длиной 0,65 километра ускорит поездки по маршрутам т32, 83, 469, 680, 691, 702 и с636 примерно вдвое – с 11 до 5 минут. На Проектируемом проезде № 64 выделенную полосу протянут от дома 21 по Семеновскому переулку до Большой Семеновской улицы, что вдвое сократит время проезда для маршрутов 552 и 604.

Кроме того, на Минской улице полоса длиной около 0,2 километра появится на отрезке от Малой Филевской до Большой Филевской улиц и улучшит обслуживание маршрутов м34, 73, 130, 135 и 355. В Зеленограде на улице Радио быстрее станет заезд общественного транспорта 16, 20, 20к и 400т к остановке "Заводская улица".

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Новые полосы вводят без существенных изменений для остального транспорта, в это же время они сокращают время в пути для автобусов и электробусов в 2–4 раза и снижают риск ДТП в среднем на 25%. Выделенные полосы также помогают оптимизировать транспортную работу и грамотно распределять подвижной состав между маршрутами.

Кроме того, новые выделенные полосы заработали в двух округах Москвы. Речь идет об участках на улице Ставропольской, улице Свободы и на Волжском бульваре. Их общая протяженность составит более километра. Благодаря нововведению автобусы и электробусы 15 маршрутов будут двигаться в 2–4 раза быстрее.

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