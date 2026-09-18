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18 сентября, 13:14

Политика

Гимнастка Хоркина сравнила участие в выборах с атмосферой ответственных соревнований

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Очное участие в выборах позволяет ощутить ответственность и причастность к жизни страны, а атмосфера голосования сравнима с выступлением на важных соревнованиях. Такими впечатлениями поделилась двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

"Что касается очного голосования, мне нравится сама атмосфера. Потому что это все равно что смотришь матч или соревнование по телевизору или принимаешь конкретно участие в этом процессе. Чувствуется ответственность, причастность к жизни страны, потому что ты влияешь на те или иные события в стране", – пояснила она.

Спортсменка отметила, что участвовала в нескольких Олимпийских играх и многократно – на чемпионатах мира, и уверена, что ее голос важен тому, кому она его отдаст.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В столице открылись все 1 443 избирательных участка.

В Москве отдать голос можно на участке с помощью бумажного бюллетеня или электронного терминала, а также дистанционно. В последнем случае необходимо устройство с выходом в интернет.

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