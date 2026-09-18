Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные меры уже вводились в Домодедово с вечера 17 сентября, а также во Внуково. Однако спустя время ограничения сняли.