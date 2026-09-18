18 сентября, 14:53Общество
В Подмосковье избиратель пришел на выборы в костюме космонавта
Фото: MAX/"Мособлизбирком"
Избиратель пришел на выборы в костюме космонавта, сообщили в избирательной комиссии Московской области.
"Космонавт" посетил участковую избирательную комиссию № 708 в Звездном городке.
Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве открылись 1 443 избирательных участка.
Среди проголосовавших – глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, и его супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
ОШ: в электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек