В Подмосковье избиратель пришел на выборы в костюме космонавта

Фото: MAX/"Мособлизбирком"

Избиратель пришел на выборы в костюме космонавта, сообщили в избирательной комиссии Московской области.

"Космонавт" посетил участковую избирательную комиссию № 708 в Звездном городке.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве открылись 1 443 избирательных участка.

Среди проголосовавших – глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, и его супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

