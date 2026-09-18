Глава Минпросвещения проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: MAX/"Правительство. Главное"/Данил Айкин

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в выборах депутатов Государственной думы. Он воспользовался дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), сообщили в пресс-службе кабмина.

Министр пояснил, что находится на форуме дошкольных образовательных учреждений, поэтому воспользовался электронным форматом. Он назвал такую возможность очень удобной.

Кроме того, на избирательных участках уже проголосовали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спикер ГД Вячеслав Володин и первый вице-премьер Денис Мантуров. А глава МИД России Сергей Лавров предпочел электронный формат. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин тоже может отдать свой голос в онлайн-режиме.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в стране 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве работают 1 443 избирательных участка.

