Новгородка получила условный срок за то, что откусила соседке часть губы

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд приговорил 31-летнюю жительницу Великого Новгорода к двум годам лишения свободы условно за причинение тяжкого вреда здоровью соседки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.

В ноябре 2025 года конфликт между женщинами в кабине лифта жилого дома закончился тем, что одна откусила другой часть нижней губы. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица". Женщина полностью признала вину.

В итоге Новгородский районный суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Италии мужчине вынесли приговор за нападение на свою беременную девушку: в ходе ссоры он откусил ей часть языка. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, врачам пришлось восстанавливать удаленную часть языка хирургическим путем. Несмотря на травму, она смогла выносить и родить ребенка.

