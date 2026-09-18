TMZ: Леди Гага могла нанять суррогатную мать

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Певица Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) и ее жених Майкл Полански могли стать родителями при помощи суррогатной матери. Об этом сообщает издание TMZ.

9 июня у пары появилась дочь. Ее назвали Роуз Бин Полански. Как полагает издание, Леди Гага могла воспользоваться услугами суррогатной матери из-за хронических болезней.

Ранее сама певица рассказывала, что борется с фибромиалгией, которая вызывает сильные боли и переутомление.

"Даже сидя здесь, с вами, я чувствую боль с головы до ног", – указывала Леди Гага в 2020 году в интервью Опре Уинфри.

В прошлом году она отмечала, что болезнь находится под контролем.

Накануне появилась информация, что Леди Гага могла тайно выйти замуж за Полански. Окружение артистки сообщало, что давно не получало вестей от певицы. Предполагали, что она сбежала с избранником и пытается зачать ребенка.

Позже Гагу заметили на прогулке с младенцем. При этом сама певица пока не подтверждала эту информацию, а ее представители не делали официальных заявлений.

