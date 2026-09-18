Гимн КНДР случайно включили перед матчем сборной Южной Кореи на Азиатских играх

Фото: 123RF.com/flowertiare

Перед игрой мужской сборной Южной Кореи по хоккею на траве на Азиатских играх в Японии по ошибке прозвучал гимн КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инцидент произошел перед матчем против команды Бангладеш, который завершился со счетом 5:0. Диктор на стадионе сразу принес извинения, передает Reuters.

После этого организаторы включили гимн Бангладеш, а затем – правильный гимн Южной Кореи. Из-за задержки начала матча судья велел игрокам обменяться рукопожатиями, пока гимн еще звучал.

Главный тренер сборной Южной Кореи Мин Тэ Сок выразил свое недоумение по поводу случившегося на международном соревновании.

Ранее корова внезапно выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу. Инцидент произошел в начале второго тайма. Животное галопом пронеслось вдоль боковой линии поля.