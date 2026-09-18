Оружие и более 2 тысяч патронов нашли у пенсионерки в Петербурге

Фото: МАХ/"Петербургская полиция"

Полиция нашла более 2 тысяч патронов, оружие, предметы, похожие на гранаты, и порох в квартире пенсионерки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ.

Обыск в доме 65-летней женщины прошел 10 сентября по уголовному делу, заведенному в августе. В результате правоохранители изъяли 2 152 патрона, две винтовки, ружье и 18 предметов, похожих на основные части оружия.

Как показал анализ, одно из оружий является винтовкой Мосина. При этом 75 патронов калибра 7,62 миллиметра оказались пригодными, а 256,7 грамма бездымного пороха – метательным взрывчатым веществом. В МВД уточнили, что оружие на женщину не зарегистрировано.

По данному факту возбуждены дела по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 УК РФ. По ним пенсионерке грозит от 3 до 5 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей или без него либо от 6 до 8 лет со штрафом до 100 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели операции в 43 регионах России и выявили 111 человек, связанных с незаконным оборотом оружия. Они восстанавливали боевые свойства гражданского оружия, модернизировали его и изготавливали боеприпасы в подпольных мастерских. Всего сотрудники спецслужб прекратили работу 37 подпольных мастерских.

