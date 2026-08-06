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06 августа, 11:59

Происшествия

В Москве полиция ликвидировала частную мастерскую по производству оружия

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Столичные полицейские ликвидировали частную мастерскую по производству боевого оружия, сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

В полицию позвонил очевидец и рассказал, что на Привольной улице водитель угрожает ему пистолетом. Когда патруль прибыл на место, подозреваемый попытался спрятать в салоне автомобиля травматический пистолет, переделанный в боевой ПМ. Нарушителя задержали на месте – им оказался 46-летний ранее судимый житель столицы.

При обысках в квартире и гараже задержанного полицейские обнаружили целый арсенал: обрез винтовки Мосина, подствольный гранатомет, десятки патронов разного калибра и пневматическое оружие. Выяснилось, что мужчина скупал гильзы и детали у неизвестных людей, а затем в гараже собирал оружие и изготавливал боеприпасы.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное хранение оружия" и "Незаконное изготовление оружия". Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полицейские устанавливают каналы поставки оружия и боеприпасов.

Ранее житель Подмосковья попал в больницу после ДТП, однако у него в вещах нашли предмет, схожий с пистолетом, а также восемь патронов. Экспертиза установила, что это был травматический пистолет, переделанный под нарезное огнестрельное оружие.

По месту работы мужчины изъяли еще 1 570 предметов, схожих с патронами различного калибра, а также четыре единицы оружия. По данному факту возбуждены уголовные дела.

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