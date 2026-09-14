ФСБ выявила 111 причастных к незаконному обороту оружия в 43 регионах РФ

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Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели операции в 43 регионах России и выявили 111 человек, связанных с незаконным оборотом оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ страны.

По данным ведомства, участники незаконной деятельности восстанавливали боевые свойства гражданского оружия, модернизировали его и изготавливали боеприпасы в подпольных мастерских. Всего сотрудники спецслужб прекратили работу 37 подпольных мастерских.

В ходе мероприятий изъяли 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них – 11 гранатометов, 4 пистолета-пулемета, 6 пулеметов, штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабина и ружья. Кроме того, из незаконного оборота изъяли 223 гранаты, 82,5 килограмма взрывчатых веществ и около 92 тысяч патронов.

Операции прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, ДНР и ЛНР. Также следственные мероприятия провели в республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Крым, Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), Тыва и Хакасия, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Забайкальском, Красноярском и Пермском крае, Амурской, Белгородской, Еврейской автономной, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Калининградской, Курской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Тюменской, Херсонской и Ярославской областях.

В ФСБ уточнили, что изъятые предметы передали экспертам МВД для криминалистических исследований. По итогам экспертиз будут принимать решения о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении оружия.

Ранее в Москве задержали двух подозреваемых в организации подпольного производства поддельных документов для легализации иностранцев. По версии следствия, они изготавливали и продавали фиктивные паспорта, трудовые договоры, миграционные карты, патенты и документы о регистрации. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327 УК РФ, подозреваемые заключены под стражу.