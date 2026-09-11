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11 сентября, 11:00

Происшествия

В Москве задержали двух организаторов подпольной типографии поддельных документов

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Двух человек задержали в Москве по подозрению в организации подпольного производства поддельных документов для легализации иностранцев. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в МАХ.

Она рассказала, что операцию провели сотрудники департамента миграционной безопасности Миграционной службы МВД России совместно с оперативниками Северо-Восточного административного округа Москвы и ФСБ России.

Незаконная типография располагалась в одной из столичных квартир. Во время обыска там нашли оборудование и материалы для изготовления фиктивных документов – матричный принтер, ламинатор, сканеры, ноутбуки, ультрафиолетовый детектор, а также оттиски штампов и печатей. За изготовление одного документа злоумышленники могли получать до 100 тысяч рублей.

По версии следствия, двое уроженцев одной из стран Центральной Азии занимались изготовлением и сбытом поддельных паспортов, трудовых договоров, миграционных карт, патентов, документов о регистрации по месту пребывания (жительства) и других бумаг. Заказы поступали через мессенджер, а готовые документы отправляли клиентам по почте.

Следователь Следственной части СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по части 4 статьи 327 УК РФ. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее МВД сообщало, что за семь месяцев 2026 года более тысячи человек лишились приобретенного российского гражданства. В 72% случаев причиной стали вступившие в силу приговоры за преступления, еще в 7% – установленные факты подачи поддельных документов или заведомо недостоверных сведений при получении гражданства.

При этом число отказов иностранцам в приеме в российское гражданство выросло на 10%. Волк отметила, что более 65% таких решений были связаны с предоставлением поддельных, подложных или недействительных документов либо недостоверных сведений.

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