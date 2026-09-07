МВД прекратило гражданство России более чем у тысячи человек за 7 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Более тысячи человек лишились приобретенного российского гражданства за семь месяцев 2026 года. В 72% случаев основанием стали вступившие в силу приговоры суда за преступления, предусмотренные законодательством о гражданстве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Еще 11% решений о прекращении гражданства связаны с неисполнением обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. В 10% случаев причиной стали действия, которые, по оценке ведомства, создавали угрозу национальной безопасности, еще 7% решений суды приняли после установления фактов подачи поддельных документов или заведомо недостоверных сведений при получении гражданства.

Одновременно МВД зафиксировало рост числа отказов в приеме в российское гражданство на 10%. Более 65% таких решений были связаны с тем, что иностранцы предоставляли поддельные, подложные или недействительные документы либо сообщали недостоверные сведения, уточнила Волк.

Новый порядок прекращения приобретенного гражданства появился в российском законодательстве после вступления в силу закона о гражданстве 26 октября 2023 года. В частности, такое решение может приниматься после осуждения за ряд преступлений, включая диверсии, госизмену, шпионаж, дезертирство, незаконный оборот наркотиков и оружия, бандитизм, организацию преступного сообщества и преступления против половой неприкосновенности.

Основанием также могут стать распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, нарушение требований законодательства об иноагентах и участие в деятельности нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

Вместе с тем с 1 сентября в России вступили в силу законы об ужесточении контроля за мигрантами. Срок обязательного медосмотра для иностранцев, находящихся в стране более 3 месяцев, был сокращен с 90 до 30 дней, при выявлении опасных инфекций следует депортация. Также расширен эксперимент по дополнительным контрольным мерам, а ФНС получила возможность оперативнее регистрировать иностранцев через электронное взаимодействие ведомств.