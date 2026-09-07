Песков: Путин и Трамп могут созвониться после визита переговорщиков в Москву и Киев

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится", – сказал он.

При этом в Кремле пока не располагают информацией о результатах контактов спецпосланника Трампа и его зятя с украинской стороной. Песков также обратил внимание, что Москва допускает возобновление трехстороннего формата переговоров по Украине, однако говорить о конкретных сроках и месте их проведения пока преждевременно.

Вместе с тем встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером Песков назвал "маленьким шагом в сторону мира". Он подчеркнул, что российская сторона высоко оценивает миротворческие усилия американских переговорщиков.

Как указывал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах с американскими представителями 5 сентября Путин подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. В воскресенье, 6-го числа, американская делегация провела консультации с украинской стороной.