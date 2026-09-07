Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 13:31

Шоу-бизнес

Мизулина проверит блогера Миронову после скандальной рекламы ее бренда с могилой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mironovanastasiia

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина проверит блогера Анастасию Миронову после скандальной рекламы парфюма. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Поводом для проверки стала публикация бренда Мироновой, выпущенная 4 сентября. В Сети компания разместила рекламу спрея для волос, на одном из кадров которой была запечатлена могила домашнего животного. Пользователи обвинили Миронову в неэтичности.

Блогер после негативных комментариев заявила, что на снимке изображена могила ее умершего питомца и, добавив кадр в рекламную кампанию, она пыталась пережить боль утраты.

Мизулина, в свою очередь, назвала рекламу попыткой привлечь внимание к малоизвестной марке. По ее словам, такой поступок особенно неуместен "в нынешнее время, когда тысячи семей сталкиваются с бедой". Глава ЛБИ подчеркнула, что создатели контента демонстрируют полное отсутствие эмпатии.

"Возникает вопрос – с уплатой налогов у них все так же ровно, как с генерацией сомнительного контента?" – добавила Мизулина.

Кроме того, Мизулина заявила, что обратится в соответствующие инстанции для проверки авторов рекламы на соблюдение налогового законодательства. По ее словам, блогеры, опубликовавшие рекламу, продают марафоны в соцсетях.

Фотография с кладбища в рекламном посте не первый провокационный способ Мироновой продать собственный товар. Ранее блогер открыла кофейню, на странице которой появились фотографии подстаканников с сомнительными изображениями девушек.

Кроме того, у компании были провокационные пакеты с изображением женской груди и намеком на мужской половой орган, а также коробки с рельефным изображением мужского пресса и кофейные стаканчики со спорными изображениями человеческого тела.

Читайте также


шоу-бизнесЕкатерина Мизулина

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика