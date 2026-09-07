Мизулина проверит блогера Миронову после скандальной рекламы ее бренда с могилой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mironovanastasiia

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина проверит блогера Анастасию Миронову после скандальной рекламы парфюма. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Поводом для проверки стала публикация бренда Мироновой, выпущенная 4 сентября. В Сети компания разместила рекламу спрея для волос, на одном из кадров которой была запечатлена могила домашнего животного. Пользователи обвинили Миронову в неэтичности.

Блогер после негативных комментариев заявила, что на снимке изображена могила ее умершего питомца и, добавив кадр в рекламную кампанию, она пыталась пережить боль утраты.

Мизулина, в свою очередь, назвала рекламу попыткой привлечь внимание к малоизвестной марке. По ее словам, такой поступок особенно неуместен "в нынешнее время, когда тысячи семей сталкиваются с бедой". Глава ЛБИ подчеркнула, что создатели контента демонстрируют полное отсутствие эмпатии.

"Возникает вопрос – с уплатой налогов у них все так же ровно, как с генерацией сомнительного контента?" – добавила Мизулина.

Кроме того, Мизулина заявила, что обратится в соответствующие инстанции для проверки авторов рекламы на соблюдение налогового законодательства. По ее словам, блогеры, опубликовавшие рекламу, продают марафоны в соцсетях.

Фотография с кладбища в рекламном посте не первый провокационный способ Мироновой продать собственный товар. Ранее блогер открыла кофейню, на странице которой появились фотографии подстаканников с сомнительными изображениями девушек.

Кроме того, у компании были провокационные пакеты с изображением женской груди и намеком на мужской половой орган, а также коробки с рельефным изображением мужского пресса и кофейные стаканчики со спорными изображениями человеческого тела.

