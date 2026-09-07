Екатерина Мизулина призвала проверить блогера Миронову после могильного фото для рекламы

Бренд блогера Анастасии Мироновой требуют отменить из-за промокампании с использованием фото могилы животного. Девушка объяснила, что иллюстрация была попыткой пережить боль утраты любимого питомца. Подробности – в материале Москвы 24.

"Чужое горе не "прикольная эстетика"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mironovanastasiia

Бренд блогера и предпринимателя Анастасии Мироновой Predubezhdai попал в скандал после публикации промокампании. В личном аккаунте бренда в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) 4 сентября появилась реклама миста для волос, проиллюстрированная несколькими необычными фотографиями, в том числе снимком небольшой могилы. Пользователи предположили, что захоронение принадлежит либо ребенку, либо домашнему питомцу.

В комментариях подписчики обвинили Анастасию в неадекватности и хайпе на чужом горе. На этом фоне появились призывы "отменить" Миронову.

"Требую культуру отмены", "чужое горе не "прикольная эстетика" для рекламы спрея для волос", "думать надо головой, придумывая посты", "над смертью шутят только те, кто никогда не терял близких людей и не был на похоронах", "вы что-то заигрались в нишевость и не то чтобы даже обосрались, а потеряли какие-то моральные границы", – возмутились пользователи в комментариях.

Однако, помимо гневных и оскорбительных комментариев, нашлись и те, кто заступился за Анастасию, отметив, что она просто креативный человек.

"Не понимаю борьбы против документальной фотографии, если это буквально реальность и лишь повод для зрителя подумать, додумать, не воспринимать буквально то, что видите в кадре", "очень креативная и крутая концепция, Настя, не слушай моралфагов в комментах", – написали поклонники Мироновой.

Позже блогер прокомментировала попытку "отменить" ее бренд. По словам Анастасии, на фото изображена могила ее умершего питомца и, добавив кадр в рекламную кампанию, она пыталась пережить боль утраты.





Анастасия Миронова блогер Бренд создавался мной как бренд – архив воспоминаний, которые я бережно храню. Это в том числе общие воспоминания. Коллективные. До боли знакомые каждому. Каждый проживает личные утраты в рамках своего чувственного диапазона, и мой таков.

Она отметила, что многие художники и парфюмеры, создавая свои работы, обращались к пережитым эмоциональным потрясениям.

Однако в комментариях подписчики Мироновой не согласились с таким объяснением, отметив, что чувство утраты можно показать и через другие, менее спорные креативные решения.

Более того, скандал вокруг блогера и ее бренда прокомментировала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что "чужое горе – сомнительная эстетика для рекламы".





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Особенно в нынешнее время, когда тысячи семей сталкиваются с бедой. Жаль, что это не понимают создатели контента и демонстрируют полное отсутствие эмпатии.

Мизулина со ссылкой на подписчиков Мироновой указала, что девушка, вероятно, еще и продает марафоны в социальных сетях.

"Возникает вопрос – с уплатой налогов у них все так же ровно, как с генерацией сомнительного контента? Или прибегают к схемам инфоцыган Лерчек и Блиновской? Зададим этот вопрос соответствующим инстанциям", – написала Екатерина.

Провокационная реклама кофейни

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mironovanastasiia

Фотография с кладбища в рекламном посте не первый провокационный способ Мироновой продать собственный товар.

В сентябре 2025 года Анастасия открыла в Санкт-Петербурге кофейню IRNBY. На странице заведения в социальной сети появились фотографии подстаканников с изображением двух девушек: у каждой был открыт рот в том месте, куда вставляют стакан. Пользователи восприняли дизайн негативно и посчитали рекламную кампанию оскорбительной, обвинив блогера в сексуализации женщин.

Через несколько дней предприниматель заявила, что на рисунках изображены упражнения для лицевых мышц, а домыслы публики – признак "широты их фантазии". Тем не менее бренд удалил фото со страницы.

Кроме того, у компании были провокационные пакеты с изображением женской груди и намеком на мужской половой орган, а также коробки с рельефным изображением мужского пресса и кофейные стаканчики со спорными изображениями человеческого тела.

Начинала как фитнес-блогер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mironovanastasiia

Анастасия Миронова – петербургская предпринимательница и блогер, на которую подписано 1,7 миллиона человек в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и 151 тысяча в телеграм-канале.

На старте карьеры девушка строила свой блог вокруг фитнеса и собственного преображения, показывая подписчикам тренировки и рассказывая о здоровом образе жизни.

В 2017 году Миронова основала онлайн-школу, которая позже переросла в экосистему под названием IRNBY. Она включает авторские тренировки, марафоны и бренд спортивной одежды.

Постепенно личный блог самой Анастасии наполнился провокационными фото с ее участием. Миронова часто демонстрирует свое полуобнаженное тело, фотографируясь, например, в постели или на унитазе в туалете.

Летом 2025 года СМИ активно обсуждали начало романа Мироновой с рэпером Navai. Отношения длились год: за это время певец посвящал возлюбленной альбомы, в том числе "Фриковая дама". Однако в начале февраля 2026 года пара рассталась.