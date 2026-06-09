В Сети призвали "отменить" бренд, который устроил раздачу косметики на Новом Арбате

Раздача бесплатных бьюти-продуктов обернулась давкой в магазине косметики на Новом Арбате 8 июня. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Подробности – в материале Москвы 24.

"Многие теряли сознание"

Магазин на Новом Арбате устроил акцию по раздаче бесплатной косметики 8 июня. Рекламный ролик был размещен в соцсетях компании: согласно ему, можно было прийти и зачерпнуть совком столько бьюти-продуктов, сколько вместится.

Желающих оказалось больше, чем ожидалось: у дверей магазина выстроилась огромная очередь, а с началом акции внутри магазина началась давка. По данным СМИ, на место приехали скорая, полиция, медицина катастроф и Росгвардия.

Многие начали пытаться проникнуть за бесплатным товаром без очереди и даже приходили со своими совками. По словам очевидцев, акция оказалась плохо организована: не было ни достаточной охраны, ни волонтеров, которые бы регулировали поток людей. Кроме того, якобы все бесплатные подарки закончились в первые пару минут. Многим становилось плохо от духоты и большого скопления людей.

"Нас задавили, одна девочка ногу сломала, ее увезли на скорой, многие теряли сознание. Мы уже хотели выйти, но не могли – нас как начали вперед давить", – рассказали очевидцы телеканалу Москва 24.

По словам другой девушки, люди начали занимать очередь еще в 8 утра. При этом в рекламном ролике начало акции было назначено на 17:00.

"Они зашли, и вот эта давка началась. Ничего им не досталось в этой маленькой коробочке. И они начали воровать все из магазина", – отметила свидетель происшествия.

"Меня толкали вперед, чтобы спасти"

Ситуация вызвала резонанс в Сети. Одни пользователи винили во всем людей, создавших столпотворение из-за бесплатной косметики, другие высказали претензии руководству бренда из-за плохой организации акции и отсутствия обеспечения должного уровня безопасности.

"Бренду плевать на безопасность людей. Надеюсь, ваша компания закроется", "пиар-ход стоил здоровья людям", "девочки, ни одна косметика того не стоит", "смогли получить косметику буквально две девочки, а дальше начался хаос космического масштаба", "это было массовым мероприятием, а компания не смогла нормально рассчитать свои силы и возможности", "это не было массовым мероприятием, вы сами пришли за халявой", "а нафига туда переться и создавать столпотворение, из-за бесплатной косметики? Оно же того не стоит, лучше купить", – негодовали подписчики бренда.

При этом некоторые комментаторы отметили, что обвинять руководство магазина нет смысла. По их мнению, ответственность лежит на коллективе и партнерах, которые устроили акцию. Другие заявили, что в такой ситуации руководство компании не должно отмалчиваться и удалять негативные комментарии. Еще одна ветка обсуждений касалась того, какие травмы получили те, кто побывал на мероприятии.



"Девчонка упала мне на руки без сознания, мне пришлось тащить ее через толпу, и ее откачивали", "я уверена, что пострадала меньше остальных, но мне ужасно жаль детей, что там были. Я надеюсь, что никто не искалечен навсегда, хотя реанимация приезжала", "меня так зажало, что я не стояла на полу, а левитировала в воздухе. После этого я заплакала и начала кричать. Меня толкали вперед, чтобы спасти", "мне выбили осколок зуба, но я в порядке", "я получила больное колено (хожу, как инвалид), отбитую спину (больно и лежать, и сидеть, и стоять), новую прическу", "я разбила колено, когда упала. После того, кто-то прошелся по мне, остался след от чьей-то обуви. Болит спина, и я узнала, что откололся кусочек зуба", – пожаловались пользователи.

Некоторые призывали пострадавших обратиться с заявлениями в полицию, чтобы привлечь организаторов акции к ответственности. Однако собеседник в экстренных службах опроверг в разговоре с ТАСС информацию о давке.

"Поступило сообщение о большом скоплении людей и массовой давке около одного из магазинов в центре Москвы. На место прибыли экстренные службы, информация не подтвердилась", – заявил собеседник агентства.

Он же заявил, что пострадавших в результате инцидента нет.

