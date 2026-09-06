РИА Новости: Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Киеве

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, американские представители прибыли на Украину для обсуждения мирных переговоров.

Источник также указал, что их в Киеве встретили глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), его заместитель Сергей Кислица, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

Накануне Уиткофф и Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились свыше трех часов.

Также с российской стороны во встрече приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Путин заявил, что такие переговоры всегда идут на пользу. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не останавливается в попытках урегулирования украинского конфликта, несмотря на сложную ситуацию.

