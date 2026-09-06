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Тысячи человек приняли участие в Общемосковском крестном ходе, который 6 сентября возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники проходят по Пречистенской и Фрунзенской набережным в сторону Хамовнического вала, пространства вдоль маршрута заполнены людьми. Шествие продлится до Новодевичьего монастыря. Его маршрут составляет около шести километров, преодолеть его планируют за полтора-два часа.

Во время крестного хода верующие несут особо почитаемые святыни – старинный список Смоленской иконы Божией Матери, специально доставленный из Смоленска, ковчег с мощами Димитрия Донского и икону Всех святых Московских.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл встретил мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя во время литургии. Святыня была обнаружена и идентифицирована в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля.