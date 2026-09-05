Мощи Дмитрия Донского доставят в Главный храм ВС РФ 6 сентября

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Мощи святого князя Дмитрия Донского доставят в Главный храм Вооруженных сил России 6 сентября. Об этом сообщается на сайте парка "Патриот".

"Поклониться Тихвинской иконе Божией Матери можно с 4 по 23 сентября, мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского – 6 сентября", – указано в сообщении.

Доступ к останкам князя был получен в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили подлинность мощей. Владимир Путин назвал это уникальным и чудесным событием.

Мощи будут находиться для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября. За день до этого, 6-го числа, патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

