05 сентября, 18:45Общество
Мощи Дмитрия Донского доставят в Главный храм ВС РФ 6 сентября
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Мощи святого князя Дмитрия Донского доставят в Главный храм Вооруженных сил России 6 сентября. Об этом сообщается на сайте парка "Патриот".
"Поклониться Тихвинской иконе Божией Матери можно с 4 по 23 сентября, мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского – 6 сентября", – указано в сообщении.
Доступ к останкам князя был получен в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили подлинность мощей. Владимир Путин назвал это уникальным и чудесным событием.
Мощи будут находиться для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября. За день до этого, 6-го числа, патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
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