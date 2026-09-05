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05 сентября, 18:51

Экономика

Путин по ВКС принял участие в вводе проекта "Восток Ойл"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты Север на проекте "Восток Ойл" в Красноярском крае. Он принял участие в мероприятии в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что первая нефть пошла по трубопроводу к Северному Ледовитому океану для загрузки в танкер. Он также поздравил коллектив "Роснефти" с запуском.

"Поздравляю вас с этим большим, знаменательным событием для Арктического региона, да и всей России", – сказал он.

Президент подчеркнул, что терминал "Бухта Север" в будущем должен стать крупнейшим северным нефтяным портом в мире.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о плане развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года. Документ регламентирует свыше 150 мероприятий. К ним отнесли строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", нефтеналивного терминала "Бухта Север" и угольного терминала "Енисей".

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